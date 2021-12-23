Телешоу "Маска" приблизилась к финалу, всего несколько участников будет доказывать, кто из них лучший - в Сети спорят, кто же достоин победы.

В этом сезоне жюри в составе Оли Поляковой, Насти Каменских, Дзидзьо, Андрея Данилко и Олега Винника вместе со зрителями сумели рассекретить много звезд под масками, передает Politeka.net.

Программа приблизилась к финалу, теперь придется выбирать лучшего участника. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Суперфинал шоу МАСКА уже в эту субботу в 21:00 на @kanalukraina 🔥

Интрига невероятная! За кого из героев будете болеть?", - написали авторы поста в Инстаграм шоу.

Почти за час публикация собрала сотни просмотров и много комментариев. Пользователи Сети спорили, кто же достоин победы.

"Скандал 🔥", "За Жирафу😍🦒", "За невероятную, талантливую Жирафу!❤🔥", "Мухоморчик 🔥 Жирафа классная, но скучная", "Легкая победа для Скандала", "Моего любимца выкинули...😢", - написали пользователи Сети.

Отметим, это второй сезон шоу "Маска". В первом - выиграла певица Злата Огневич в образе Солнца. Артистка удивила всех, ведь ранее она выступила в другом образе и ее рассекретили.

Напомним, в загадочной героине шоу "Маска" рассмотрели Тину Кароль и Викторию Смеюху

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