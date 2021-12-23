Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), на шоу "Маска" сразила образами - звезда меняла не только наряды, но и прически - пользователи Сети выбрали лучшие.

Настя Каменских обожает менять образы, подчеркивая свою индивидуальность, пишет Politeka.net. На шоу "Маска" артистка эффектно смотрелась в разных нарядах, а также она меняла прически. В частности, звезда показала себя с каре, длинными косами светлыми волосами и в другом виде.

"Очень красивые образы NK на шоу МАСКА 😍

Листайте галерею и пишите, какой look певицы @kamenskux на шоу @maskaukrainetv вам нравится больше всего? Напишите комментариям", - написали авторы поста.

В Сети начались бурные обсуждения нарядов красотки, пользователи Сети стали писать цифры, в чем им нравится Настя Каменских больше всего, и не только.

"Хороша в любом, а хоть в мешке", "3,8 супер", "Все крутые, но больше всего понравился образ из полуфинала 😍", "Красавица. 🔥", "6,8 🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, в эту субботу состоится суперфинал шоу "Маска". Пользователи Сети обсуждают, кто достоин победы. В частности, Скандал, Мухомор или Жирафа.

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