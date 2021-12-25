Певица Анастасия Приходько, которая судила талант-шоу "Співають всі", показала себя и разоткровенничалась о своем диагнозе.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной украинской певицей, а также звездой Евровидения. Также артистка была одной из судей проекта "Співають всі", где главной судьей пригласили Наталью Могилевскую. А недавно Настя вернулась к творчеству после перерыва и выпустила сингл под названием "Подруга". Не забывает Приходько и о соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новом сторис Анастасия появилась в защитной маске и показала два пальца.

"Фолликулярная ангина. Добрый вечер", - написала звезда на сторис.

На втором сторис Приходько уже сняла маску и еле говорила.

"Пшикаю, пшикаю, смотрю, а оно 2020 года (спрей для горла, - прим. ред.). Я думаю, мне ничего не помогает, а становится только хуже... Зато есть радость, свет включили", - сказала Анастасия.

"Последний раз такой ангиной болела 7-10 лет назад. Уже пришла к народным методам, чай, полоскательная соль, сода, йод", - написала Приходько под фото.

Напомним, коммунальная неприятность настигла семью судьи "Співають всі" Приходько, живущую в особняке под Киевом

Также Politeka сообщала, что Осадчая, Приходько, Виктор Павлик и другие знаменитости, у которых появились дети в 2021-м

А еще Politeka писала, что одна из судей "Співають всі" Приходько среагировала на неожиданное замечание в свой адрес



