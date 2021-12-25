Недавно в сети появилась информация о Ноте, который погряз в скандале из-за обвинений в домогательствах сразу от двух женщин. Уже известно, что он все отрицает, вина его не доказана, однако коллеги отвернулись от него и даже не поддержали публично.
На фоне разрыва контракта с сериалом, потери нескольких миллионов долларов из-за оборвавшегося сотрудничества с известной компанией мужчину также ждал еще один удар. Супруга Криса Нота решила забрать детей перед праздниками. А на прогулке уже засветилась без кольца. После этого был замечен сам Крис Нот, заметно постаревший и уставший.
"Он крепко держал левую руку в кармане во время прогулки, которая произошла на следующий день после того, как его жена Тара Уилсон была сфотографирована без обручального кольца возле своего дома в Лос-Анджелесе", - говорится в подписи к кадру.
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Мы писали, что сразу две женщины, которые не знакомы друг с другом, заявили, что Крис Нот их домогался, в разное время и при разных обстоятельствах.
Сам актер подчеркнул, что все встречи были добровольны и по согласию. На данный момент уже известно, что Нот лишился ещё и 12 млн долларов. На фоне скандала сорвалась сделка о продаже бренда текилы, совладельцем которого он является.
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