Американского актера Криса Нота, Мистера Бига из сериала "Секс в большом городе" после обвинений в домогательствах постоянно пытаются подловить на улице, чтобы узнать о скандале.

Недавно в сети появилась информация о Ноте, который погряз в скандале из-за обвинений в домогательствах сразу от двух женщин. Уже известно, что он все отрицает, вина его не доказана, однако коллеги отвернулись от него и даже не поддержали публично.

He kept his left hand firmly in his pocket during the outing - which came one day after his wife of nine years, Tara Wilson, was pictured without her wedding ring outside their home in Los Angeles pic.twitter.com/qr9L7IhWEh — Space-reporter-news (@Spacereportern1) December 22, 2021

На фоне разрыва контракта с сериалом, потери нескольких миллионов долларов из-за оборвавшегося сотрудничества с известной компанией мужчину также ждал еще один удар. Супруга Криса Нота решила забрать детей перед праздниками. А на прогулке уже засветилась без кольца. После этого был замечен сам Крис Нот, заметно постаревший и уставший.

"Он крепко держал левую руку в кармане во время прогулки, которая произошла на следующий день после того, как его жена Тара Уилсон была сфотографирована без обручального кольца возле своего дома в Лос-Анджелесе", - говорится в подписи к кадру.

Мы писали, что сразу две женщины, которые не знакомы друг с другом, заявили, что Крис Нот их домогался, в разное время и при разных обстоятельствах.

Сам актер подчеркнул, что все встречи были добровольны и по согласию. На данный момент уже известно, что Нот лишился ещё и 12 млн долларов. На фоне скандала сорвалась сделка о продаже бренда текилы, совладельцем которого он является.

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