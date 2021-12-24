Участник 11 сезона "Мастер Шеф" Серафим Дерега после вылета из шоу опубликовал смонтированный видеоролик с моментами из проекта и высказался о мечте.

Как пишет Politeka.net, 23-летний сын священника Серафим Дерега, который решил не идти по стопам отца и заняться кулинарией, пришел на шоу "Мастер Шеф". Заметим, что сначала отец-священник не принял выбор сына, но впоследствии поверил в его талант.

В 17 выпуске шоу, который вышел в эфир 18 декабря, Серафим Дерега покинул шоу за шаг до финала. В своем Instagram сын священника опубликовал смонтированное видео с разными моментами из шоу и сказал свое слово.

"Я всегда иду за своей мечтой. Жизнь идет через тернистый путь", - написал Дерега.

Поклонники написали много комментариев под заметкой повара-любителя.

" 👏 Ты молодец", "Смотрела шоу только из-за Вас 🔥 ", "Ваше чувство юмора это просто треш 😂 ", "Как трогательно 😢 ты молодчина 🤗🤗🤗🤗 держался до последнего достойно 😍 ", "👏 Сима, смотрела "Мастер шеф" ради тебя! Ты достоин ✌ 🔥", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что "Все было хорошо, пока не пришел Эктор": участник Мастер Шеф пошел наперекор судье, что из этого вышло.

Напомним, что участники Мастер Шеф бесцеремонно "обокрали" судью Ярославского: "Нам тоже хочется".

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