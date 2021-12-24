Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram учасник 11 сезону шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов, який став фіналістом проєкту, розповів шанувальникам, як йому довелося ризикнути та приготувати страву за особливою технікою попри зауваження судді Ектора Хіменеса-Браво.

"Я дуже хотів зробити техніку су від і приберіг її на етап кітелів 👨🏻‍🍳 Я розумів, що ризиковано, адже самого апарата ми не маємо, аматори ми, не треба нам.

Але рости то хочеться! Тому розібрався в суті технології та знайшов, як можна все відтворити! Все було добре, доки не прийшов Ектор😰

"Богдан, а навіщо Ви робите су від без су віду?"

А як ми знаємо з Ектором краще не сперечатися 😬 Але я хлопець дуже впертий, та й міняти щось, просто не було часу", - розповів Богдан Шинкарьов.

Також кулінар-аматор розповів, що йому не вдалося зробити ту презентацію, яку він задумав, адже не було необхідної тарілки. Однак судді оцінили страву, а Ектор відзначив, що техніка су від Богдану вдалася.

Зауважимо, що фінал шоу "Мастер Шеф" покажуть 24 грудня на телеканалі "СТБ".

Рaніше Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво готується покинути Україну зі своєю головною жінкою: "Це буде перший раз...".

Нагадаємо, що учасники Мастер Шеф безцеремонно "обікрали" суддю Ярославського: "Нам теж хочеться".

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво поділився новорічними рецептами: "І все це буде з майонезом".