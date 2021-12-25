Шеф-повар Владимир Ярославский, который является судьей шоу "Мастер Шеф", показал, какие вещи можно использовать вместо посуды.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский стал настоящей звездой на ТВ, будучи судьей на шоу "Мастер Шеф" с Эктором Хименес-Браво и Ольгой Мартыновской. С последней Владимир написал совместную книгу рецептов. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Владимир решил показать, что используют вместо посуды. На первом кадре можно увидеть блюдо на камне.

"В кулинарии сейчас широко используют разные вещи вместо обычной посуды, для создания новых ощущений", - написал Ярославский.

На втором фото блюдо уже было на дереве.

"Кстати, это первые фото датированные еще 2014-м годом. Когда-то это было очень непривычно", - добавил Владимир.

На третьем снимке шеф-повар показал, как использовали старый утюг для подачи блюда.

"Когда-то видел даже старый утюг, который был с горячим углем", - отметил Ярославский

На еще одном сторис Владимир уже показывал креветки, которые горят.

"Такую подачу на очень-очень горячем куске розовой соли, думаю, вы уже видели у меня в сторис", - написал звезда.

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