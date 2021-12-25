Как пишет Politeka.net, на фан-странице известной украинской исполнительницы Софии Ротару показали ее образ на съемках шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя".
" 🎄❄ София Ротару в шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя 🎄❄️ ", - написали на странице.
Как видим, певица кардинально преобразилась. Ротару сменила привычное ей платье на блестящую бордовую блузу и стильную черную кожанку.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Санта Димопулос увезла сына от Джеджулы в Москву, где сейчас -21: "Зато мы румяные"
Полякова огорошила поведением на «Голосі країни», кадры попали в сеть: «Оля когда-нибудь бывает в адеквате?»
Мирзоян намекнул на проблемы в браке с Тоней Матвиенко: "Настораживает..."
Певец Дан Балан рухнул с высоты третьего этажа, подробности: "Рядом был металлический штырь"
Также Софья Михайловна сменила прическу на ту, которую носила в 90-х. Макияж у певицы был тоже в стиле тех лет.
"Звезда 🌟🌟🌟🌟🌟 есть на что посмотреть...", "С грядущим годом тигра 🐯🎅🎄🎁 ", "Моя любимая певица", - написали в сети.
Как видим, на концерте "Новогодний голубой огонёк-2022" Ротару уже одела красивое платье и сделала привычную прическу.
Ранее Politeka писала, что овдовевшая Ротару получила предложение руки и сердца, как это было: "такие письма...".
Напомним, что как сегодня выглядит и живет младший брат Софии Ротару:"крутись, если хочешь что-то заработать".
А еще Politeka сообщала, что племянница Ротару в странном наряде удивила видом: "Муж приехал, я должна выглядеть подобающе".