У Мережі опублікували фотографію 74-річної відомої української співачки Софії Ротару в модній шкіряній куртці зі зйомок Новорічної ночі, де вона співала відомий хіт.

Як пише Politeka.net, 74-річна популярна українська співачка Софія Ротару продовжує активно гастролювати та радувати шанувальників на сцені. Окрім цього, співачка часто публікує особисті світлини та відео на своїй сторінці в Instagram. Також світлини з’являються на фан-сторінках Софії Ротару.

Цього разу на одній із них опублікували фотографію зі зйомок Новорічної ночі багато років тому, де Ротару була в стильній шкіряній косусі.

"Наша Улюблена, Чарівна та чудова Софія Михайлівна ❤️ На зйомках Новорічної ночі на першому.

У номері в стилі 90-х була виконана наша улюблена пісня "Хуторянка" ❤️", - написали на фан-сторінці в Instagram.

Як бачимо на фото позувала не тільки Ротару, а й молоді хлопці у шкіряних костюмах та дівчата у красивих чорних піджаках.

У коментарях шанувальники залишили багато схвальних реакцій на опубліковану світлину.

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