Як пише Politeka.net, 74-річна популярна українська співачка Софія Ротару продовжує активно гастролювати та радувати шанувальників на сцені. Окрім цього, співачка часто публікує особисті світлини та відео на своїй сторінці в Instagram. Також світлини з’являються на фан-сторінках Софії Ротару.
Цього разу на одній із них опублікували фотографію зі зйомок Новорічної ночі багато років тому, де Ротару була в стильній шкіряній косусі.
"Наша Улюблена, Чарівна та чудова Софія Михайлівна ❤️ На зйомках Новорічної ночі на першому.
У номері в стилі 90-х була виконана наша улюблена пісня "Хуторянка" ❤️", - написали на фан-сторінці в Instagram.
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Як бачимо на фото позувала не тільки Ротару, а й молоді хлопці у шкіряних костюмах та дівчата у красивих чорних піджаках.
У коментарях шанувальники залишили багато схвальних реакцій на опубліковану світлину.
Рaніше Politeka писала, що невістка Софії Ротару з "родзинкою" засвітилася в компанії Єфросиніної: "Які всі красиві!".
Нагадаємо, що Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття...".
А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару оприлюднила кадри розкішного весілля на березі Карибського моря: "Красива ви пара".