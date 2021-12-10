Легендарна українська співачка Софія Ротару розповіла, як їй зробили пропозицію руки і серця і чому вона відмовилася.

Як повідомляє Politeka.net, відомий українська артистка Софія Ротару, яка в 2002 році овдовіла, розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, чому більше не вийшла заміж. На фан-сторінці в Instagram опублікували архівне відео, в якому артистка зізналася, що пропозиції руки і серця їй надходили, але вона ніколи не погоджувалася знову вийти заміж.

"Я навіть не можу собі уявити, що хтось буде. Ні, тільки Дещиць. Ну є якісь, пропозицій багато. Такі листи ... нещодавно один молодий чоловік мені зробив пропозицію, потім ще раз. Але ні. Я однолюбка. Я люблю тільки свого чоловіка", - поділилася Ротару.

У коментарях до публікації користувачі почали обговорювати інтерв'ю зірки: "Молодець! Вірна, любляча!", "Коли мова пішла про молоду людину, очі загорілися", "Софія - еталон подружньої вірності, зберігає їх любов навіть після відходу коханого чоловіка. Сильна жінка!", "Молодець найвірніша порядна жінка", "Справжня любов і вірність".

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