Шоумен и юморист Александр Эллерт, который стал победителем первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, уехал из Киева и встретился с давним другом.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instgram 33-летний украинский юморист, автор и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт рассказал поклонникам, что он приехал в город Днепр и встретился со своим давним другом.

"Приехал наконец в Днепр. Точнее я наконец-то приехал к Вите в корейское заведение. И, ребята, вино из каштана! Слышали о таком? А вы пили когда-нибудь каштан?",- спросил Эллерт у поклонников.

Да, шоумен показал, как он пьет вино и сказал, что это очень вкусный напиток.

Напомним, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и некоторое время даже встречался с главной героиней Ксенией Мишиной. Пара жила вместе, часто появлялась в разных шоу, но несколько месяцев назад объявила о разрыве.

Ранее Politeka писала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".

Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.

А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина решила рассказать о секретах, о которых нельзя молчать: "На самом деле...".