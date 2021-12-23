Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею "Холостячки-1", поділилася своїми секретами, що стосуються догляду за зовнішністю - тепер всі можуть дізнатися, чим зірка користується.

Ксенія Мішина ретельно стежить за зовнішністю, пише Politeka.net. У недавньому інтерв'ю Каті Осадчій артистка розповіла, що вважає за краще доглядові засоби косметичним. У косметичці зірки багато кремів, якими вона любить намазатися на ніч, щоб шкіра зволожилася.

Крім того, зірка багато приділяє часу догляду за волоссям. За словами Ксенії Мішиної, під час зйомок, в тому ж серіалі "Кріпосна" вона просила по можливості використовувати накладне волосся, щоб не псувати свої.

У новому пості актриса розповіла - вона вирішила поділитися секретами по догляду за волоссям, а сама вона вміє зберігати чужі таємниці – так кажуть її подруги.

"Я пройшла довгий шлях пошуку свого догляду, перш ніж вивела ідеальну формулу догляду за волоссям", - написала Ксенія Мішина.

Як артистка зазначила, вона спробувала десятки різних продуктів, і прийшла до висновку, що необов'язково ходити до салона. В арсеналі зірки є п'ять найдієвіших корейських брендів, якими вона користується сама.

"Насправді для того, щоб стати володаркою космічної шевелюри потрібно небагато: просто знати різні секрети!",- написала зірка.

Нагадаємо, малолітній син "Холостячки" Ксенії Мішиної вже сів за кермо

А ще Politeka писала, "холостячка" Мішина після розриву з Еллертом заговорила про свою досконалість

Також Politeka повідомляла, особливий учасник "Україна має талант" змусив Притулу і Мішину зірватися зі своїх місць