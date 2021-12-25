Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, "обратилась" за помощью к Джареду Лето.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк вновь принялась распаковывать товары, которые ей прислали со всей Украины. Ведущая получила более 150 посылок, и решила обратиться за помощью к звездам.

"Я продолжаю распаковки. Как видите - сама. Никто из шоу-бизнеса не приехал, все очень сильно заняты. Кстати, вы проголосовали за Притулу и за Полякову", — рассказала Леся Никитюк.

"Еще несколько человек хотят видеть рядом со мной Джареда Лето. Ну Джареда, кстати, я почти уломала. Но там сейчас несостыковка с рейсами", — пошутила Леся Никитюк.

Как известно, телеведущая решила помочь украинцам и предложила прорекламировать их товар бесплатно, для этого им нужно только прислать его.

Напомним, ранее Леся Никитюк хвасталась тем, что ей удалось поговорить с Джаредом Лето в прямом эфире в Инстаграм.

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