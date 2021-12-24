Как пишет Politeka.net, Злата Огневич после скандального финала "Холостячки" прекратила отвечать на вопросы об экс-возлюбленном, что бросил ее безо всяких объяснений. Однако теперь она ведет активный образ жизни, рассказывает о себе и показывает то, чем занимается в свободное время.
В этот раз Огневич решила разобрать гардероб и вспомнила об одном своем весьма удачном образе в синем платье. По мнению Златы очень важно для тех, кто будет заниматься этим разбором и сама продолжительность процесса обратить внимание на некоторые детали.
«В процессе одной фотосессии я открыла для себя инсайты и хочу поделиться с Вами:
🔹 Важно подготовиться к приходу стилиста и разложить вещи по стопкам ( обычно стилист присылает ТЗ перед подобной встречей ), а также выставить обувь и аксессуары. Если этого не сделать— в квартире будет настоящий погром 😅 ( как у меня сейчас ).
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🔹 Нужен реальный профи, с хорошими кейсами, опытом работы с разными клиентами, знанием различных брендов ( не все любят/готовы к одежде класса «люкс» )
🔹 После разбора гардероба готовьтесь к тому, что нужно кое-что докупить 😜 База хороших баеров у стилиста- мастхев!
🔹 Если уже решились на перемены, идите до конца и доверьтесь
🔹 Даже если вещи в хорошем состоянии, расставайтесь без сожаления, на их место прийдут новые, актуальные+ это ВСЕГДА новая энергия ⭐️» - высказалась Злата.
«Какая🔥; Очень красивая🔥; Спасибо тебе за доверие❤; Доверять нужно проверенным специалистам 👏спасибо за ценные советы, Златочка ❤️; Красивое фото🔥❤; Фотографии крутые, вы прекрасны!!!; Як завжди прекрасна 😍; Злата, Вы неповторимы!; Ты настоящая и всегда оставайся ней my beautiful doll🙂❤️», - отвечают в сети.
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