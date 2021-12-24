Шоу "Україна має талант" наблизилося до фіналу, і скоро вся країна дізнається ім'я кращого, пише Politeka.net.
На проект приходили різні люди, в тому числі талант яких неоднозначний. Судді телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і танцюрист Женя Кот по-різному реагували на такі номери. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)
Зокрема, в одному з нових постів на Instagram-сторінці "Україна має талант" опублікували кадри, як Ксенія Мішина та Євген Кот танцювали під пісню учасника, а Сергій Притула натиснув червону кнопку, закривав вуха, і в кінці навіть заховався під стіл.
"Женю, я тебе не впізнаю", - заявив Сергій Притула Жені Коту.
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Відео зібрало понад 3000 переглядів і багато коментарів.
"Хітяра🔥 💪", "головне, який кайф артист отримує від виступу😄 😄 😄", "супер хіт на всіх радіочастотах 100%", "👏 він реально має талант!!!БРАВО!!!Молодець!!!",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, стали відомі фіналісти "Україна має талант", глядачі в сказі
Також Politeka повідомляла, що Притула відправив додому учасника "Україна має талант", який заворожив Ксенію Мішину
А ще Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною