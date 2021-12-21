Відома російська артистка Алла Пугачова, яка раніше здивувала своїми образами під час походів по магазинах і виглядала значно молодше звичайного, не перестає спантеличувати виглядом.

Як повідомляє Politeka.net, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова нерідко отримує хвилі критики через свого зовнішнього вигляду або бажання здаватися молодше свого віку. Часто такі теми спливають під фан-публікаціями Пугачової з дітьми.

Цього разу фанати представили один з роликів в Пугачової, яка розповіла, як її молодша дочка Єлизавета на неї схожа. Причому багато в коментарях помітили, що за короткий час сама артистка встигла зовні не раз змінитися і схудла і тепер складно щось сказати.

Також у мережі помітили, що Пугачова завжди виглядає по-різному, але з дитиною не схожа. Інші заперечили припущення:

"Схожі не схожі це ваші діти найулюбленіші і неповторні; навіщо заради лестощів я буду брехати ? На мій погляд немає нічого спільного...; Не схожа😮; Ліза-копія матусі своєї Алли, це ж добре видно; Ліза зовсім інша. Про що ви😂; але сказати, що одна особа..., якщо в дитинстві, тільки; Точно фантазерка.І поруч Ліза не стояла, не краплі не схожа; та анітрохи не схожа...; Нічого спільного».

Ми також писали, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова навіть у свої 72 роки залишається іконою стилю. І нещодавно зірка це в черговий раз продемонструвала свій елегантний стиль. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці, опублікували відео, на якому вона пофасоніла в новому образі.

У ролику Алла Борисівна вальяжно заходить в бутік і крутиться перед камерою, демонструючи свій наряд. Нагадавши, Помолоділа Пугачова з новою перукою спантеличила зовнішністю:"зараз бабуся вже, про що мова".

Як повідомляла Politeka, Галкін вразив одкровенням про материнство Алли Пугачової:"готувалася до того, що...".

Також Politeka писала, що Пугачова " розтанула "від дотику Галкіна, в мережі несподівано видали:" будь-яка бабуся...".