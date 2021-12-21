Як повідомляє Politeka.net, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова нерідко отримує хвилі критики через свого зовнішнього вигляду або бажання здаватися молодше свого віку. Часто такі теми спливають під фан-публікаціями Пугачової з дітьми.
Цього разу фанати представили один з роликів в Пугачової, яка розповіла, як її молодша дочка Єлизавета на неї схожа. Причому багато в коментарях помітили, що за короткий час сама артистка встигла зовні не раз змінитися і схудла і тепер складно щось сказати.
Також у мережі помітили, що Пугачова завжди виглядає по-різному, але з дитиною не схожа. Інші заперечили припущення:
"Схожі не схожі це ваші діти найулюбленіші і неповторні; навіщо заради лестощів я буду брехати ? На мій погляд немає нічого спільного...; Не схожа😮; Ліза-копія матусі своєї Алли, це ж добре видно; Ліза зовсім інша. Про що ви😂; але сказати, що одна особа..., якщо в дитинстві, тільки; Точно фантазерка.І поруч Ліза не стояла, не краплі не схожа; та анітрохи не схожа...; Нічого спільного».
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Ми також писали, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова навіть у свої 72 роки залишається іконою стилю. І нещодавно зірка це в черговий раз продемонструвала свій елегантний стиль. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці, опублікували відео, на якому вона пофасоніла в новому образі.
У ролику Алла Борисівна вальяжно заходить в бутік і крутиться перед камерою, демонструючи свій наряд. Нагадавши, Помолоділа Пугачова з новою перукою спантеличила зовнішністю:"зараз бабуся вже, про що мова".
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