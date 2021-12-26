Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram 50-летняя российская певица, дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса Кристина Орбакайте показала свой образ с новогоднего концерта.

Как видим, певица появится перед поклонниками в красивом белом платье из перьев. Орбакайте обяснила, что она выйдет на сцену в образе Царевны-Лебедь.

"31 декабря в 18:00 зрители НТВ окажутся в "Новогодней сказке"✨ Здесь будет все, чего так ждут от главного праздника, - любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки и сюрпризы. Я появлюсь в образе Царевны-Лебедь 🦢👑 Вспомним уходящий 2021-й год и настроимся на новый 2022-й вместе ", - написала Орбакайте.

Певица в красивом платье получила много комплиментов.

" Шикарно красиво🔥🔥🔥 Кристина😍😍😍 ", "На втором фото Алла Борисовна в молодости", "Очень похожа Кристина на Аллу Борисовну. Умница и красавица 😍 ", "Красивая очень🙏❤❤❤❤❤💋", "Замечательный образ, замечательная вы! 👏👏😍 ", "Прекрасный образ! 🔥😍🦢", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте поразила видом в молодежном прикиде: "Икона стиля".

Напомним, что "никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах.

А еще Politeka сообщала, что Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочь готовить на роскошной кухне: "Ушла отсюда".