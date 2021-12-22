Дочка Алли Пугачової, співачка і актриса Крістіна Орбакайте похвалилася фігурою на світському заході, ефектно пройшовшись з дочкою за руку.

Єдина дочка Алли Пугачової ретельно стежить за зовнішністю, тому виглядає молодше своїх 50 років, передає Politeka.net. Секрет стрункості і привабливості зірки в регулярних заняттях спортом, а також у правильному харчуванні.

Співачка займається боксом, фітнесом і хореографією. Крістіна Орбакайте привчила до правильного харчування всю сім'ю і лише зрідка дозволяє щось смачне, але не дуже корисне, наприклад, піцу.

За словами співачки, в їхньому раціоні завжди є гречка і рослинне молоко, і вони намагаються не їсти солодке.

Днями зірка відвідала церемонію вручення премії FashionTV разом з родиною. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дочка Алли Пугачової продефілювала в ультракоротких шортах, тримаючи за руку дев'ятирічну дочку, Клаву.

"Кріс, ти шикарна! Мені здається, ми ще й помолодшали після нашого спектаклю "Даная"", " статуетка😍", " Ось це фігурка!!!! Ніякі Джей Ло не зрівняються! Неймовірно 🙌❤️", " Кристина, обожнюю❤️граціозна, інтелігентна, Се**уальна, красива👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼😊❄️🥰", - написали користувачі Мережі.

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