Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая развивает успешную сольную карьеру под псевдонимом NK, в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о себе.
На этот раз Настя Каменских опубликовала фотографию в красивом бежевом платье и рассказала о праздновании Рождества в Италии, которая приходится на 25 декабря.
"Они украшали свой дом гирляндами, веточками омелы, вешали рождественский венок на двери 🎄
А вечером встречались всей большой семьей на праздничном ужине за большим столом. Над камином уже висели рождественские чулки с подарками от Баббо Натале (так называют Деда Мороза в Италии), а на столе стоял сладкий паннетоне
До сих пор помню этот дух праздника 🌟 ", - рассказала Каменских.
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Напомним, что в шесть лет Настя Каменских уехала в Италию, где прожила семь лет, выучила итальянский язык и посещала местную школу.
Ранее Politeka писала, что Каменских в эффектном мини поразила видом на диванчике: "Снегурочка бомба".
Напомним, что Андрей Данилко получил признание в любви от известной, но замужней певицы: "Очень горжусь".
А еще Politeka сообщала, что Каменских, Онуфрийчук, "Мисс Украина Вселенная" и другие красавицы устроили битву образов с блестками: фото.