Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка рассказывала о своей беременности. На этот раз, девушка объявила поклонникам, что, по прогнозам врачей, вскоре родит.
"До встречи с малюткой считанные часы! Вчера на осмотре сказали, что процесс уже пошел", - рассказала Иванка.
Также девушка отметила, что она еще дома и готовится к поездке в роддом.
"Я еще дома. Есть еще много дел на сегодня: пересложить вещи в роддом, поесть любимой еды, сделать фото, закинуть пост, забрать посылку и еще на завтра немножко. Тогда уже я буду спокойно ехать в роддом и рожать", - рассказывает девушка.
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Иванка отметила, что она больше боится за ребенка, чтобы он справился с родами, а также рассказала, что уже даже увидела лицо дочери на УЗИ.
"Она вчера на УЗИ показала свое лицо. Я когда увидела те щочки, губки, носик)) Я влюбилась безгранично))", - говорит жена Сасанчина.
Напомним, что в Романа Сасанчина и Иванки будет девочка.
Ранее Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин под хит Винника показал редкие кадры с сестрой: "Ищет своего "волка".
Напомним, что "потихоньку с ума сходит": победитель "Голосу країни" Сасанчин засветил плохое состояние беременной жены.
А еще Politeka сообщала, что беременная жена победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала об их безденежье: ветки вместо елки и салат из мивины.