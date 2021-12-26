Беременная жена победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка рассказала поклонникам, что вскоре родит девочку и призналась, что боится за ребенка.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка рассказывала о своей беременности. На этот раз, девушка объявила поклонникам, что, по прогнозам врачей, вскоре родит.

"До встречи с малюткой считанные часы! Вчера на осмотре сказали, что процесс уже пошел", - рассказала Иванка.

Также девушка отметила, что она еще дома и готовится к поездке в роддом.

"Я еще дома. Есть еще много дел на сегодня: пересложить вещи в роддом, поесть любимой еды, сделать фото, закинуть пост, забрать посылку и еще на завтра немножко. Тогда уже я буду спокойно ехать в роддом и рожать", - рассказывает девушка.

Иванка отметила, что она больше боится за ребенка, чтобы он справился с родами, а также рассказала, что уже даже увидела лицо дочери на УЗИ.

"Она вчера на УЗИ показала свое лицо. Я когда увидела те щочки, губки, носик)) Я влюбилась безгранично))", - говорит жена Сасанчина.

Напомним, что в Романа Сасанчина и Иванки будет девочка.

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