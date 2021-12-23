Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю обраницею Іванна чекає первістка, а саме дочку. Як відомо, нещодавно вони заявили про своє одруження, і зовсім скоро готуються до народження доньки.

Так, цього разу вагітна дружина Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна показала, яку ялинку вони поставили з Романом Сасанчиним до Нового року. Дружина Сасанчина зазначила, що це їхня перша Ялинка, адже минулого року у них не було коштів, щоб поставити її.

"Наша перша ялинка з Романом Сасанчиним. Чому перша? Тому що минулого року ми не могли собі дозволити ялинку", - розповіла вагітна дружина Сасанчина.

"Це наше маленьке досягнення. Минулого року ми могли собі дозволити тільки гілочки ялинки зірвати. І то, без жодних прикрас, без гірлянд тощо. Ростемо-ростемо. Сподіваюся на наступний рік буде ще більше ялинка", - поділилася Іванна.

"Ось так ми зустрічали Новий Рік. Удвох, і це був найкращий Новий рік у моєму житті. До 23:00 Рома був на роботі, я до 22: 00. Грошей у нас було тільки на салат з Мівіни, шампанське і яйця", - розповіла дружина Романа Сасанчина.

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