Певица Джамала, которая побеждала на "Евровидение", трогательно поздравила украинцев с Рождеством у новогодней елки.

Как пишет Politeka.net, Джамала является успешной отечественной певицей, которая победила на Евровидении, выступая от Украины с песней 1944. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Джамала сделала селфи, позируя у небольшой новогодней елки. А уже на видео артистка спела, а после этого обратилась к фанатам на английском языке, поздравляя с Рождеством и Новым годом.

"Поздравляю вас с Рождеством и началом новогодних праздников. Желаю каждому веры в магию, подлинного счастья и классной музыки. Люблю!", - написала Джамала под постом.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С Рождеством, Джа", "С рождеством! Пы. Сы: серёжка расстегнулась", "Ты красотка, Джамала", "Почему католическим? Весь христианский мир празднует сегодня!) С Рождеством!".

Напомним, Джамала показала сына, который растет копией ее любимого мужа, и рассказала о важной дате

А еще Politeka сообщала, что Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев

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