Як пише Politeka.net, в Instagram DZIDZIO розповів, що озвучив персонажа в одному з нових українських мультфільмів.
"Вийшов новий трейлер неймовірно красивого анімаційного фільму. "Мавка. Лісова пісня". Мені дісталася роль буркотливого і невгамовного, але розважливого друга Мавки – Шумника Гука. Саме Моїм голосом заговорив цей смішний персонаж. Прем'єра відбудеться 29 грудня 2022!», - відзначити Дзідзьо.
У коментарях шоумену і продюсеру залишили масу приємних слів.
"Найкрутіший Дзідзьо. Це просто вогонь", "Клас! Обов'язково сходимо на нього з дітьми! Мені вже подобається!", "Так класно, є чим пишатися", "дуже давно вже чекаємо", - пишуть користувачі Мережі.
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Додамо, що Лукаша в мультфільмі озвучить Артем Пивоваров, голос Русалки дістанеться Юлії Саніній з The Hardkiss, а головну антогоністку зіграє Олена Кравець.
Нагадаємо, що Dzidzio засвітився в обнімку з Лесею Нікітюк: "як намальований".
А ще Politeka повідомляла, що Dzidzio в картатих штанях жорстко розкритикували в мережі: "Стаєш 50-річним...".
Також Politeka писала, що Dzidzio засвітився в компанії відомої холостячки: екс-дружина Slavia не стала мовчати.