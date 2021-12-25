Українська співачка Тіна Кароль вирішила виконати акустично версії своїх пісень, допомагав зірці музикант, який грає на гітарі - користувачі Мережі прийшли в захват.

Тіна Кароль намагається здивувати шанувальників, змінюючи образи і репертуар, повідомляє Politeka.net. Цього разу співачка вирішила виконати акустичні версії своїх хітів.

Співачка створила затишну атмосферу, одягла светр і заспівала під гітару. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Напередодні Різдва! Акустична версія #холод", - написала Тіна Кароль.

Пост в Тік Ток швидко зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Це дуже красиво", " до мурашок красиво...♥️", «Хочу акустику» і «я все ще люблю».Які шанси, що я їх дочекаюся?😀 ", "Сімейний лук", " Тіна.. розчиняюся в акустиці.. це чудово!🥺 🫀 🫀 ", "шалено красиво ❤ ️ дуже чекаємо зустрічі на новорічних концертах❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, діапазон голосу Тіни Кароль - три октави. Красуня вирішила пов'язати своє життя з музикою, тому успішно пройшла прослуховування і стала солісткою ансамблю Збройних сил України.

Пізніше красуня брала участь в конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі, де завоювала спеціальний приз, і з тих пір її кар'єра тільки зростає.

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