Співачка Юлія Саніна The Hardkiss показала себе і розповіла про свою свою участь в мультфільмі " Мавка. Лісова пісня".

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є популярною вітчизняною співачкою і зіркою The Hardkiss. Група вже більше 10 років радує українців своєю творчістю в стилі рок. Також Саніна брала участь в шоу" Танці з зірками", але перемогти там не змогла, хоча і посіла друге місце. Не забуває Юлія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Саніна була з яскравими волоссям і стильному костюмі. Юлія позувала на обкладинці для мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

"Є проекти, в яких ти не просто хочеш брати участь, а про які мрієш.

Це саме той випадок. Я просто щиро бажала стати частиною цього явища. «Мавка. Лісова пісня " - це явище української мультиплікації. Цією красою і якістю ми будемо пишатися на весь світ. Тому я раділа, як дитина, коли пройшла кастинг на озвучку Русалки Водяниці.

Чекати ще рік, але воно того варте, повірте", - написала Юлія.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як давно я чекаю цей мультфільм)) це крута новина))", "у мене таке враження, що ми чекаємо цей мульт вже вічність", "сходжу в кіно обов'язково", "Ааааааааа!!!!! Як приємно почути і відразу дізнатися ці найулюбленіші нотки в голосі! "Підійди ближче".

Нагадаємо, продюсер Голосу країни розкрив, коли старт зйомок нового сезону

Також Politeka повідомляла, що з'ясувалося, ким були Монатік, Саніна, Бабкін та інші зірки до популярності: несподівані подробиці

А ще Politeka писала, що дівчинка-копія Тіни Кароль здивувала появою з міні-Саніною: співачка відреагувала



