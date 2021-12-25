Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, "звернулася" за допомогою до Джареда Лето.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк знову почала розпаковувати товари, які їй прислали з усієї України. Ведуча отримала понад 150 посилок, і вирішила звернутися за допомогою до зірок.

"Я продовжую розпакування. Як бачите - сама. Ніхто з шоу-бізнесу не приїхав, всі дуже сильно зайняті. До речі, Ви проголосували за Притулу і за Полякову", - розповіла Леся Нікітюк.

"Ще кілька людей хочуть бачити поруч зі мною Джареда Лето. Ну Джареда, до речі, я майже уламала. Але там зараз нестикування з рейсами", - пожартувала Леся Никитюк.

Як відомо, телеведуча вирішила допомогти українцям і запропонувала прорекламувати їх товар безкоштовно, для цього їм потрібно тільки надіслати його.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк хвалилася тим, що їй вдалося поговорити з Джаредом Лето в прямому ефірі в Instagram.

Раніше повідомлялося, "Всю програму приставала до "Холостяка": Нікітюк, одягнувшись у фату, зізналася в коханні Заливако

Також, Нікітюк вирішила "зігріти" українців у морози своїм фото в жаркому бікіні: "Срамота"

Politeka розповідала, Лесі Нікітюк знадобилася термінова допомога, фото говорить сама за себе: "Я реально в шоці"