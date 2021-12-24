Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінках в Instagram, присвячених шоу "Холостяк" опублікували кумедні кадри зі зйомок шоу "Хто зверху?", на яких можна побачити, як ведуча програми Леся Нікітюк зізнається в коханні учаснику Михайлу Заливако.

Судячи з кадрів, на зйомки шоу Міша прийшов без своєї коханої Анни Богдан, так що Леся дозволила собі деякі вольності. На одному з відео вона проводить хлопця до конкурсу з дошкою, при цьому причепила собі на голову фату. У ще одному ролику Никитюк дивиться в сторону Заливако, тримаючи в руках табличку з написом: "Міша, я тебе люблю".

У коментарях до відео видно, що користувачі незадоволені поведінкою телеведучої, про що поспішили їй повідомити: "Нікітючці пора заміж. Всю програму приставала до холостяка! (Хоча всі знають, що Михайло і Анна всі разом)", "Так, їй давно пора", "Думаю, це сценарій!", "Який випуск це?", "Вона мене дратує".

Нагадаємо, Заливако встав на одне коліно перед Лесею Нікітюк, Богдан мовчати не стала: "Смішно!".

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