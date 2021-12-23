Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, близько тижня тому Леся Нікітюк виявила бажання допомогти малим українським бізнесам і запропонувала надіслати їй товари, які вона прорекламує безкоштовно на своїй сторінці в Instagram. За словами телеведучої, їй прийшло 150 посилок на пошту.

"Тут у Києві мене чекає у відділенні Нової Пошти 150 посилок. 150 посилок! Я не жартую. І ви знаєте, я реально в шоці. Думала, що буде тисяча, щось замало ви мені прислали", - розповіла телеведуча.

"Щоб вам було цікавіше дивитися і щоб краще продавалося перед Новим роком, щоб кожен власник маленького бізнесу міг заробити, я завтра запрошу якусь зірку шоу-бізнесу. Нехай допомагає мені все це розпаковувати", - сказала Леся Нікітюк.

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