Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной отечественной певицей, получившей звание Народной артистки Украины. Звезда в этом году успела выпустить три альбома - "Красиво", "Молодая кровь" и Двойной рай", а также снялась в двох клипах на песни "Скандал и "Хороший парень". Также певица часто снимается в шоу на телевидении и сериалах и фильмах, но не забывает и о социальных сетях, где ведет активно блог. Так, в новом сторис в Инстаграм Кароль показала новый образ.

На новом фото Тина была в белом костюме. Кароль стояла у новогодней елки, впечатляя стильным образом. Как можно понять, артистка пришла на студию "Зірковий шлях". Звезду сфотографировали в полный рост и Кароль смогла продемонстрировать утонченную фигуру.

Фолловеры не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис подобных возможностей нет.

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