Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина поділилася кадром на своїй сторінці в Instagram.
Раніше Катерина Репяхова привернула увагу до своєї сім'ї публікаціями, в яких розповіла про сварку з чоловіком, який не підтримав її у конфлікті з його екс-дружиною Ларисою Созаєвої. Дівчина стверджувала, що не знає, чи зможуть вони зберегти свій шлюб. Однак буквально через кілька днів Катерина Репяхова повідомила, що вони змогли вирішити конфлікт, і зараз відносини між ними стали тільки міцнішими.
У нових сторіс Катерина Репяхова показала фото, на якому зняла, як Віктор Павлик спить поруч з маленьким сином Мішею, який з'явився на світ в червні цього року. Для дівчини малюк став первістком.
"Мої ❤", - коротко підписала вона милий кадр.
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Відзначити, Катерина Репяхова нещодавно розповіла, що вони з Віктором Павликом планують зустрічати Новий рік в одному з готелів в Карпатах.
Нагадаємо, Репяхова вирішила не здаватися, чим її образила екс-дружина Віктора Павлика
Як повідомляла Politeka, Дружина Віктора Павлика після сварки з чоловіком розкрила, де вони зустрічатимуть Новий Рік
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