Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова після публічної сварки з чоловіком розповіла, де вони збираються зустрічати Новий рік, і показала свій повсякденний образ.

Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Раньше Репяхова привернула до себе увагу публікаціями, в яких розповіла про серйозну сварку з 55-річним Павликом. Дівчина стверджувала, що не знає, чи зможуть вони зберегти свій шлюб. Однак, буквально через кілька днів Репяхова повідомила, що вони змогли вирішити конфлікт, і зараз відносини між ними стали тільки міцнішими.

У новому пості Катерина показала свій повсякденний зимовий образ. Дружина Павлика сфотографувала себе в дзеркалі в джинсах і утепленій куртці з хутром.

У підписі Репяхова розповіла, що вони з Павликом планують зустрічати Новий рік в одному з готелів в Карпатах.

"Як зустрічаєте НГ і де? Розповівши. Може хтось є близько до нас?", - написала дівчина.

Її передплатники тут же почали відповідати.

"Ми теж будемо в романтиці. Чекаємо зустрічі", "вдома з сім'єю. Перший Новий Рік синочка. Такий особливий", "ми вдома, в сімейному колі", "красуня хороша", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала бешкетних сестру і братика їхнього сина Міші.

Як повідомляла Politeka, Репяхова після натяку на розлучення з Павликом повідомила остаточне рішення.

Також Politeka писала, що Репяхова після конфлікту не виключила розлучення з Віктором Павликом.