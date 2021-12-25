Четверта дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла шанувальникам, що вони були змушені відкласти свій виїзд з Києва.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка пів року тому народила виконавцю сина, часто розповідає шанувальникам про їхні плани, а також ділиться світлинами із чоловіком та маленьким Михайлом.

Цього разу Реп’яхова розповіла, що їм довелося відкласти виїзд до Львова через її погане самопочуття.

"Добрий ранок. Ми не виїхали до Львова. Я себе погано почуваю. Потрібно трохи відлежатися і завтра виїдемо", - пояснила Катерина.

Нагадаємо, що нещодавно Реп’яхова розповіла шанувальникам про серйозну сварку з чоловіком та зізналася, що навіть планувала полетіти з сином на Новий рік в Єгипет. Однак парі все ж вдалося залагодити конфлікт. Дружина Павліка розповіла, що вони вирішили зустрічати 2022 у Карпатах.

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