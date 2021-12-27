Так, 50-летняя Орбакайте вывела в свет свою 9-летнюю дочку Клавдию от бизнесмена Михаила Земцова. Певица с наследницей засветились на одном из новогодних мероприятий, соответствующие кадры опубликованы в ее Инстаграм, передает Politeka.net.
Орбакайте навела внучке Пугачевой марафет: девочка предстала с распущенными волосами и макияжем. Обе они были в длинных красных платьях, усыпанных блестками, и остроконечных туфельках. Стоит отметить, Клава почти догнала мать по росту.
Девушки продефелировали перед камерой, улыбаясь.
"Летящей походкой идем в Новый Год! #кристинаорбакайте #клавдияземцова", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие уверены, что красотку-дочь Орбакайте ждет блестящее будущее с такими внешними данными и артистизмом.
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