Российская певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, произвела фурор коротеньким видео со своей мини-копией.

Так, 50-летняя Орбакайте вывела в свет свою 9-летнюю дочку Клавдию от бизнесмена Михаила Земцова. Певица с наследницей засветились на одном из новогодних мероприятий, соответствующие кадры опубликованы в ее Инстаграм, передает Politeka.net.

Орбакайте навела внучке Пугачевой марафет: девочка предстала с распущенными волосами и макияжем. Обе они были в длинных красных платьях, усыпанных блестками, и остроконечных туфельках. Стоит отметить, Клава почти догнала мать по росту.

Девушки продефелировали перед камерой, улыбаясь.

"Летящей походкой идем в Новый Год! #кристинаорбакайте #клавдияземцова", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие уверены, что красотку-дочь Орбакайте ждет блестящее будущее с такими внешними данными и артистизмом.

"🔥Клавочка растёт настоящей Красавицей!❤️"

"Какая уже взрослая, прям леди, подстать маме..."

"Ladies in Red! Супер! 👍👍👍"

"Доченька очень красивая 😍ну а Кристина 🔥фигурка точеная 🔥"

"Скоро запоет вместе с мамой!!! 😍"

"Какая дочка! Мне кажется ее ждёт блестящее будущее!!!"

"Разве это дочка и мама ❤️нет они две фотомодели 👏подружки ❤️"

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