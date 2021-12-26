Как пишет Politeka.net, исполнительница Камалия является популярной моделью и артисткой. Звезда замужем за миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, от которого родила двоих дочерей-близняшек. Малышки уже подросли и радуют своими татлантами, а недавно спели с мамой в рождественской песне. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Камалия показала, как малышки проводят время в Буковели. Девочки позировали у рождественских украшений и цифры 2022. Арабелла и Мирабелла (так зовут малышек), были тепло одеты и с меховыми наушниками.
"Снежное утро Буковели после Рождества", - написала Камалия.
Фолловеры поставили сотни лайков и написали комплименты:
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