Певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины, показала, кто помогает ей создавать музыкальные шедевры.

Как пишет Politeka.net, певица Камалия является популярной отечественной артисткой и женой миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть двое дочерей-близняшек, которые спели вместе со звездой в новогодней песне. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом Камалия появилась в зеленом платье с эффектным вырезом. В руках певица держала букет цветов, а также сертификат. Рядом стоял Андрей Игнатченко, который является музыкальным продюсером.

"Поздравляю с Днём рождения, дорогой Андрей Игнатченко! Уверена, мы сотворим ещё очень много музыкальных шедевров! Будь счастлив!", - написала певица в публикации, которую разместила в своем блоге.

Фанаты поставили почти две сотни лайков и не писали комплименты под фотографией.

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