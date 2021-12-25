Как пишет Politeka.net, певица Камалия является популярной отечественной артисткой и женой миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть двое дочерей-близняшек, которые спели вместе со звездой в новогодней песне. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом Камалия появилась в зеленом платье с эффектным вырезом. В руках певица держала букет цветов, а также сертификат. Рядом стоял Андрей Игнатченко, который является музыкальным продюсером.
"Поздравляю с Днём рождения, дорогой Андрей Игнатченко! Уверена, мы сотворим ещё очень много музыкальных шедевров! Будь счастлив!", - написала певица в публикации, которую разместила в своем блоге.
Фанаты поставили почти две сотни лайков и не писали комплименты под фотографией.
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