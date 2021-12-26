Украинская исполнительница Слава Каминская известна благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Слава Каминская продемонстрировала два шикарных наряда. На первом фото певица позирует в синем облегающем платье, которое отлично подчеркивает достоинства её фигуры. На втором фото Слава Каминская показала себя в более скромном наряде черного цвета с белым кружевом.

"Какое выбрать?", — спрашивает Слава Каминская.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Очаровательно синий", "Синяя рыжая девочка", "Год голубого тигра. Нужно первое", "Крашиха", "Синий очень круто", "Блин не могу с вас 😂😂😂ну такая Клевая и даже стеб над собой, а Вика прям все в штыки 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️в чёрном вам бомбически", "В этом синем платье можно танцевать ночи напролет, до упаду".

Ранее сообщалось, Каминская из "НеАнгелов", решив спеть вживую, потерпела фиаско: "Не хватает, конечно, Виктории"

Также, Слава Каминская из "НеАнгелов" с новой прической похвасталась голубой шубой: "Я так давно искала"

Politeka рассказывала, "Мейхер, Кравец или Каминская": таинственная красотка в шоу "Маска" окончательно запутала украинцев