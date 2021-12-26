Как сообщает Politeka.net, единственная внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз модель и блогерша Соня поделилась в сторис кадрами с похода по магазинам в Киеве, под мышкой со своим пушистым песиком.

На кадрах видно, что Евдокименко посетила бутик известного бренда, она неспешно прогуливается у витрин и что-то себе выбирает. Как видно, на прогулку девушка вышла в стильном образе – на ней пушистая белоснежная шубка и широкие черные штаны с массивными ботинками.

"Праздничная атмосфера", - подписала свои сторис Евдокименко.

Похоже Соня вернулась на каникулы в Киев из Нью-Йорка, где учится в престижной школе дизайна.

Напомним, Внучка Софии Ротару хвастнула безупречной фигуркой на пляже: "Какая нежная".

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