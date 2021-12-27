Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram кулинар-любитель Богдан Шинкарев, которому судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отдали победу в 11 сезоне, поделился фотографией с суперфинала и написал заключительное слово.
Победитель Шинкарев поблагодарил всех участников за хорошие и плохие действия и слова. Также мужчина признался, что он не верил в свою победу, а постоянно совершенствовался и работал, поэтому и получил кубок.
"Каждый раз, когда я смотрю эфир и злюсь на чьи-то комментарии или на поступки кого-то из участников, я вспоминаю, что возможно, если бы не тот или иной их поступок, я бы не был там, где я сейчас!
С этим кубком в руках!🏆 ", - написал Шинкарев.
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Ранее Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский показал украинцам, чем можно удивить гостей: вместо посуды камни и утюги.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво неожиданно обратился к украинцам, укатив в Харьков: "Пусть в вашем доме...".
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла, как быстро накачать мышцы: "Если вы будете много есть...".