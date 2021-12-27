Победитель 11 сезона популярного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев опубликовал фотографию с участниками и судьями проекта и сказал свое слово.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram кулинар-любитель Богдан Шинкарев, которому судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отдали победу в 11 сезоне, поделился фотографией с суперфинала и написал заключительное слово.

Победитель Шинкарев поблагодарил всех участников за хорошие и плохие действия и слова. Также мужчина признался, что он не верил в свою победу, а постоянно совершенствовался и работал, поэтому и получил кубок.

"Каждый раз, когда я смотрю эфир и злюсь на чьи-то комментарии или на поступки кого-то из участников, я вспоминаю, что возможно, если бы не тот или иной их поступок, я бы не был там, где я сейчас!

С этим кубком в руках!🏆 ", - написал Шинкарев.

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