Шеф-кухар Володимир Ярославський, який є суддею шоу "Майстер Шеф", показав, які речі можна використовувати замість посуду.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський став справжньою зіркою на ТБ, будучи суддею на шоу "Майстер Шеф" з Ектором Хіменес-Браво і Ольгою Мартиновською. З останньою Володимир написав спільну книгу рецептів. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Володимир вирішив показати, що використовують замість посуду. На першому кадрі можна побачити блюдо на камені.

"У кулінарії зараз широко використовують різні речі замість звичайного посуду, для створення нових відчуттів", - написав Ярославський.

На другому фото блюдо вже було на дереві.

"До речі, це перші фото датовані ще 2014-м роком. Колись це було дуже незвично", - додав Володимир.

На третьому знімку шеф-кухар показав, як використовували стару праску для подачі страви.

"Колись бачив навіть стару праску, яка була з гарячим вугіллям", - зазначив Ярославський

На ще одному сторіс Володимир вже показував креветки, які горять.

"Таку подачу на дуже-дуже гарячому шматку рожевої солі, думаю, ви вже бачили у мене в сторіс", - написав зірка.

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