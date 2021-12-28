Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram кулинар Богдан Шинкарев, какого судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский посчитали лучшим и отдали победу в сезоне, поделился с поклонниками историей во время приготовления вегетарианских блюд в финале проекта.

Богдан Шинкарев рассказал, что он решил готовить баклажан, но получил выговор от Эктора.

"Время пошло, начинаю готовить, и тут приходит Эктор и говорит:

"Богдан, я не представляю как будет выглядеть ваш баклажан на тарелке! И вообще, Вы помните, кто проиграл с баклажаном в суперфинале? Я вам так скажу, если Ваши блюда сегодня будут выглядеть не суперкрасиво, вы едете домой! Вы меня поняли?"



Ну я подумал, что я точно еду домой, потому что после такой речи, сделать так, чтобы судей все устроило, это очень сложно.

Эктор предложил переделать блюдо с баклажаном, но я был в нем уверен!

Понимаю, что это риск, но я считаю, что финал - это время, когда уже можно настоять на своем!", - написал Богдан.

Как видим, судьи высоко оценили кулинарные умения Шинкарева и отдали ему победу в шоу.

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