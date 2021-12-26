Так, переможцем 11-го сезону "МайстерШеф" став Богдан Шинкарьов - професійний гравець в покер, який захопився кулінарією, тому що йому не подобається, як готують інші. Хіменес-Браво опублікував серію яскравих фото з фіналу у себе в Instagram, звернувшись до глядачів:

"🔥 Дивилися фінал МайстерШеф? Як вам переможець? Ми зробили правильний вибір? Напишіть, що думаєте👇".

Користувачі кинулися коментувати. Варто відзначити, багато хто вболівав за іншого учасника Владислава Якимця:

"Урааа!! Як добре, що не Свєтка!!!"; "Ми проти! ))) Вболівали за Влада!🔥"; "Урррррррра! Так хотіла, щоб саме Богдан виграв!!!"; "У цьому сезоні, як на мене, не було таких сильних кулінарів, як в минулих сезонах"; "найбільше не хотіла щоб виграла Світлана, вболівала за Влада, він дійсно був гідний перемоги))))"; "Як завжди правильний вибір !👍"; "100% правильний!!!"; "Помилилися!!! Влад і Світлана кращі! Богдан до них не дотягує. 😢".

Додамо, у суперфіналі Світлані, Владу і Богдану належало презентувати суддям меню з трьох страв. Богдан обрав тематику "подорож біля моря". В якості основної страви кулінар вибрав чорну тріску з броколлі та соусом айолі з ферментованим часником і іспанським рамеску.

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