Так, переможцем 11-го сезону "МайстерШеф" став Богдан Шинкарьов - професійний гравець в покер, який захопився кулінарією, тому що йому не подобається, як готують інші. Хіменес-Браво опублікував серію яскравих фото з фіналу у себе в Instagram, звернувшись до глядачів:
"🔥 Дивилися фінал МайстерШеф? Як вам переможець? Ми зробили правильний вибір? Напишіть, що думаєте👇".
Користувачі кинулися коментувати. Варто відзначити, багато хто вболівав за іншого учасника Владислава Якимця:
"Урааа!! Як добре, що не Свєтка!!!"; "Ми проти! ))) Вболівали за Влада!🔥"; "Урррррррра! Так хотіла, щоб саме Богдан виграв!!!"; "У цьому сезоні, як на мене, не було таких сильних кулінарів, як в минулих сезонах"; "найбільше не хотіла щоб виграла Світлана, вболівала за Влада, він дійсно був гідний перемоги))))"; "Як завжди правильний вибір !👍"; "100% правильний!!!"; "Помилилися!!! Влад і Світлана кращі! Богдан до них не дотягує. 😢".
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Притула, Кот і Мішина перервали виступ самовпевненого учасника "Україна має талант": "Ви нас кинули"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин під хіт Винника показав рідкісні кадри з сестрою: "Шукає свого "вовка"
Кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує від публіки: "Мусик запросив..."
Полякова приголомшила поведінкою на "Голосі країни", кадри потрапили в мережу: "Оля коли-небудь буває в адекваті?"
Додамо, у суперфіналі Світлані, Владу і Богдану належало презентувати суддям меню з трьох страв. Богдан обрав тематику "подорож біля моря". В якості основної страви кулінар вибрав чорну тріску з броколлі та соусом айолі з ферментованим часником і іспанським рамеску.
Раніше Politeka писала, що син священика сказав своє слово після вильоту з "Майстер Шеф" за крок до фіналу: "я завжди йду за своєю..."
Нагадаємо, "все було добре, поки не прийшов Ектор": учасник майстер Шеф пішов наперекір судді, що з цього вийшло
А ще Politeka повідомляла, що учасники Майстер Шеф безцеремонно "обікрали" суддю Ярославського: "Нам теж хочеться"