Учасник 11 сезону "Мастер Шеф" Серафим Дерега після вильоту з шоу опублікував змонтований відеоролик з моментами із проєкту та висловися про мрію.

Як пише Politeka.net, 23-річний син священника Серафим Дерега, який вирішив не йти по стопах батька та зайнятися кулінарією, прийшов на шоу "Мастер Шеф". Зауважимо, що спершу батько-священник не прийняв вибір сина, але згодом повірив у його талант.

У 17 випуску шоу, який вийшов в ефір 18 грудня, Серафим Дерега покинув шоу за крок до фіналу. У своєму Instagram син священника опублікував змонтоване відео із різними моментами з шоу та сказав своє слово.

"Я завжди іду за своєю мрією. Життя йде через тернистий шлях", - написав Дерега.

Шанувальники написали багато коментарів під дописом кухара-аматора.

"👏Ти молодець", " Дивилася шоу тільки через Вас🔥", " Ваше почуття гумору це просто треш😂", " Як зворушливо 😢ти молодчина🤗🤗🤗🤗тримався до останнього гідно😍", "👏Сіма, дивилася "Мастер шеф" заради тебе! Ти гідний ✌ 🔥", - написали у Мережі.

Рaніше Politeka писала, що "Все було добре, поки не прийшов Ектор": учасник Мастер Шеф пішов наперекір судді, що з цього вийшло.

Нагадаємо, що учасники Майстер Шеф безцеремонно "обікрали" суддю Ярославського: "Нам теж хочеться".

А ще Politeka повідомляла, що суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося".