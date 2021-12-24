Як пише Politeka.net, 23-річний син священника Серафим Дерега, який вирішив не йти по стопах батька та зайнятися кулінарією, прийшов на шоу "Мастер Шеф". Зауважимо, що спершу батько-священник не прийняв вибір сина, але згодом повірив у його талант.
У 17 випуску шоу, який вийшов в ефір 18 грудня, Серафим Дерега покинув шоу за крок до фіналу. У своєму Instagram син священника опублікував змонтоване відео із різними моментами з шоу та сказав своє слово.
"Я завжди іду за своєю мрією. Життя йде через тернистий шлях", - написав Дерега.
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Шанувальники написали багато коментарів під дописом кухара-аматора.
"👏Ти молодець", " Дивилася шоу тільки через Вас🔥", " Ваше почуття гумору це просто треш😂", " Як зворушливо 😢ти молодчина🤗🤗🤗🤗тримався до останнього гідно😍", "👏Сіма, дивилася "Мастер шеф" заради тебе! Ти гідний ✌ 🔥", - написали у Мережі.
Рaніше Politeka писала, що "Все було добре, поки не прийшов Ектор": учасник Мастер Шеф пішов наперекір судді, що з цього вийшло.
Нагадаємо, що учасники Майстер Шеф безцеремонно "обікрали" суддю Ярославського: "Нам теж хочеться".
А ще Politeka повідомляла, що суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося".