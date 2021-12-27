Виталий Козловский является популярным артистом, который нередко вспоминает в Инстаграм о том, каким был раньше и чем занимался - в этот раз он подвел итоги года.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский привык показывать в Инстаграм много личных кадров со съемок, простого отдыха дома или же просто вспоминать о том, каким он был раньше. Артист вляется популярным исполнителем из Украины.

На данный момент он ведет одну из музыкальных программ вместе с кумой Дзидзьо Олей Цибульской.

Мужчина также часто меняет образы и показывает их в социальных сетях на разных превью. В этот раз Козловский, перед тем как подвести итоги года, решил устроить опрос для фанатов. Он предложил им выбрать любую дату уходящего года, чтобы показать на кадрах, чем занимался в этот день.

Одним из таких видео стал ролик с зимним купанием Козловского, который спокойно и без дрожи решил окунуться в ледяную воду. Стоя в одних шортах на лью мужчина выглядел вполне уверенно.

Также на новом фото Виталий был в красной толстовке. Звезда позировал возле новогодней елки, накинув капюшон. Видно, что усы и борода начала отрастать у Козловского, но до прежнего уровня еще далеко. На видео артист дорисовал себе шапку, а на последних кадрах показал свою красотку-елку.

"С Рождеством", "Ой, ну прям красавчик же!", "Супер! Виталий,Вам так круто без бороды...С праздником Вас!", "На втором фото - милый", "Красавец", "С бородой получшее намного".

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