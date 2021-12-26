Співачка Оля Полякова була приємно вражена, коли переможець "Маски" MELOVIN, нарешті, розкрив себе - вона звернулася до нього від імені своїх колег.

Так, Полякова привітала MELOVIN'а з перемогою на шоу "Маска" (ховався в костюмі меланхолійної модниці-Жирафи), зробивши відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Оля порівняла підсумки першого сезону "Маски", в якому вона також брала участь, і другого - цього разу було набагато складніше.

"Якщо до кінця першого сезону я і мої колеги-детективи майже всіх вгадали, то в другому ми були в шоці, коли відкрилася фінальна маска. Як можна було так віртуозно нас водити за ніс всі випуски? Я щиро вітаю Меловіна з перемогою у другому сезоні. Ти гідний цієї нагороди!", - звернулася вона до тріумфатора шоу.

Також Полякова подякувала своїм товаришам за суддівським столом, з якими пліч-о-пліч провела десять ефірів.

"Також спасибі моїм колегам-детективам Дзідзьо, Насті Каменських, Андрію Данилку та Олегу Виннику за незабутні дні, проведені разом, сміх, жарти, танці, крики і, звичайно ж, нескінченну взаємну любов", - розчулилася артистка.

А на довершення Полякова продемонструвала найяскравіші образи, в яких хизувалася на "Масці" - один фантастичніше іншого. Першою прокоментувала актриса Ольга Сумська: "Ольчик, космічна!🔥🔥🔥"

Інші приєдналися до обговорення: "Ну як?? Як можна так охєрєнно виглядати???!!!!!😍🔥"; "Оленька, в кожному образі неймовірна красуня😍"; "Мало хто пам'ятає звідки цей прикид... Мультипаспорт!!!😂 "; "Кожен образ шикарний! Точніше Оля у всіх цих нарядах😍 😍"; "Ох*нні образи! 😍 😍 😍 Вибачте за мою французьку. Не втрималася. Зазвичай я більш стримана 🙈"; "О, так Меловін талант. Завжди знала це, ну тут він ще раз здивував.👏".

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