Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проєкті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет. Нещодавно стало відомо, що Melovin став переможцем шоу "Маска".
Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Melovin показав, як його шанувальники радіють перемозі артиста на шоу "Маска". Як відомо, Melovin ховався за образом "Жирафи".
"По-перше! Звичайно ж мої фани відразу здогадувалися, хто ховається під маскою жирафи!
По-друге! Неймовірний проєкт! Круте шоу!
Ну і взагалі це відео розчулює! Коли фани дружать між собою та існує такий собі культ сім'ї! Я радий, що життя подарувало мені Вас! Люблю до місяця і назад!", — зізнатися Melovin.
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