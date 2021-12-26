Стало відомо, хто переміг у шоу "Маска". Це меланхолійна модниця-Жирафа. Протягом десяти тижнів зіркові детективи Оля Полякова, Дзідзьо, Настя Каменських, Олег Винник та Андрій Данилко, а також глядачі гадали, хто ж ховається під цим костюмом. Коли герой зняв маску, всі застигли на місці, і тільки Полякова почала дико горлати. Жирафою виявився епатажний співак Melovin (Костя Бочаров).

Наступним прийшов до тями Данилко, який стверджував: "А я ж казав!". А ось Дзідзьо розчаровано махнув рукою і театрально відвернувся від сцени. Справа в тому, що ще в першому ефірі він заявив, що нібито "закохався" в Жирафу і потрібно обов'язково знайти їй нареченого. Колеги відразу ж жартома засватали Дзідзьо за цього персонажа.

Публіка з жаром обговорює переможця шоу "Маска", тільки одиниці здогадувалися, хто там насправді:

"Дзідзьо, як тобі наречена?😂😂😂"

"До біса Скандал, це найбільший шок сезону! 😮🔥👏😍"

"Оруууу, Дзідзьо так був проти Скандалу, а там його кума, були плани у нього на Жирафу - ось отримує Костю👏"

"Це було очевидно ще 8 ефірів тому"

"Реакція Дзідзьо безцінна 😂"

"Капець, я вгадала 😂 Ох і пара .... Мэловин і Дзідзьо 😂"

"Данилко мав рацію, вони даремно його не послухали"

"Якого біса Полякова кричить, як балахманна (("

"Я так сміялася😂"

"У Дзідзьо шок. Ще надовго..."

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