42-летний Грэг вместе с женой Эмбер и двумя сыновьями Николи и Максом обосновался в Сан-Франциско. Сын Чапкиса открыл свою танцевальную школу Chapkis Dance. Вместе со своими воспитанниками мужчина ездит по всей стране, участвуя в соревнованиях и конкурсах. Более того, у него за плечами два сезона популярного американского шоу талантов.
Несмотря на это, Грэг старается все свое свободное время проводить с семьей. К слову, с Эмбер они в отношениях уже двадцать лет. В своих свежих "сториз" в Инстаграм сын Чапкиса показал, как развлекается с родными дома, передает Politeka.net.
Чапкисы устроили танцевальный баттл. Сначала на сцене" был один маленький Макс, затем к нему по очереди присоединились мать и отец.
При этом на кадрах можно разглядеть интерьер уютной гостиной, украшенной в рождественском стиле: с камином, большим плазменным телевизором на стене и лежанкой для домашнего питомца (у них есть рыжая собака средних размеров).
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Ранее мы рассказывали, что сын Чапкиса показал свой дворик с бассейном, в который встроено джакузи, и альпийскими горками вокруг.
Напомним, что сын Григория Чапкиса засветил своего ребенка, который растет его точной копией