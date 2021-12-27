Новым победителем шоу "Україна має талант", где судьями были Сергей Притула, Ксения Мишина, а также Евгений Кот, стал Артем Фесько, что вызвало возмущения среди украинцев.

Как пишет Politeka.net, недавно был финал шоу "Україна має талант". На нем победил мальчик Артем Фесько, который обладает необычайным вокалом. На страничке шоу в Инстаграм победителя поздравили и опубликовали его фото.

"Поздравляем победителя шоу "Україна має талант" ― Артема Фесько! Присоединяйся к поздравлениям в комментариях!", - написано было под постом.

Пользователи посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Молодец, достоин победы", "Все молодцы. Поздравляем победителя", "Если честно, шок", "Молодец! Но победителем я видела Эльдара или Роллера. А группа Zapal тоже молодцы. Если они 2-е место, то 1- эльдар или роллеры. Но выбор сделан...", "Большой молодец", "Мужик", "Та были и круче", "Бред какой-то. Через год пройдет мутация и уже не факт, что он так будет петь. + Вокальных шоу пруд пруди. В чём тут Украина имеет талант? Почему-то танцоров не было, ведь для них есть танцевальные шоу. А певцов было аж двое. Странно то, что в тройке не было ни ребят на роликах, ни Дениса с Наташей, ни менталистов. По поводу Запала согласна, они огонь".

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