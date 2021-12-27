Как пишет Politeka.net, недавно был финал шоу "Україна має талант". На нем победил мальчик Артем Фесько, который обладает необычайным вокалом. На страничке шоу в Инстаграм победителя поздравили и опубликовали его фото.
"Поздравляем победителя шоу "Україна має талант" ― Артема Фесько! Присоединяйся к поздравлениям в комментариях!", - написано было под постом.
Пользователи посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Молодец, достоин победы", "Все молодцы. Поздравляем победителя", "Если честно, шок", "Молодец! Но победителем я видела Эльдара или Роллера. А группа Zapal тоже молодцы. Если они 2-е место, то 1- эльдар или роллеры. Но выбор сделан...", "Большой молодец", "Мужик", "Та были и круче", "Бред какой-то. Через год пройдет мутация и уже не факт, что он так будет петь. + Вокальных шоу пруд пруди. В чём тут Украина имеет талант? Почему-то танцоров не было, ведь для них есть танцевальные шоу. А певцов было аж двое. Странно то, что в тройке не было ни ребят на роликах, ни Дениса с Наташей, ни менталистов. По поводу Запала согласна, они огонь".
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