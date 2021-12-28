Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и участница 10-го сезона "Холостяка" Анна Неплях показывает в Инстаграм самые разные фото, а также не боится посмеяться над собой.

Как передает Politeka.net, Анна Неплях после участия в конкурсе и проигрыша не стала реагировать на критику и поддаваться негативу, поэтому продолжает активно показывать свою жизнь в социальных сетях и демонстрировать разные образы.

В этот раз Анна решила показать подборку моментов из своих вечеров. В особенности она похвасталась тем, какой хороший у нее аппетит и как она обожает пасту. Обычно девушка контролирует питание, но бывают исключения.

«Я и паста: сегодня и ровно год назад🤩 Разве может быть что-то более сексуальнее, чем женщина с хорошим аппетитом?» - пишет Неплях.

В сети ответили: «Всегда восхищалась девушками которые умеют красиво есть😍; 😍 Я так не умею); Очень аппетитно! Такое нельзя девушкам на ночь смотреть 😂😂 А вы прекрасны сейчас и год назад 👏; Bon apetit 😉; Боже 😍 куда там Лиме ❤️; Шикарная😍; Я одна вижу разные нафиг глаза...они даже по очереди закрываются ... капец; Как так охудела 😀; Напишите свой секрет похудания ?Ань ты очень похудела».

Ранее "Мисс Украина-Вселенная" поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Неплях показала себя возле новогодней ёлки.

"Предновогодняя суета захватила весь мир - мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем будем отмечать Новый год, какие салаты уж точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам ещё «окунать» наши подожженные желания. Вот у меня желание было - быть как принцесса Диана и оно уже немножечко сбылось", — поделилась Анна Неплях.

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