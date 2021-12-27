Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Голос країни" в Instagram опубликовали фотографию популярной украинской певицы Оли Поляковой, которая стала звездным тренером проекта. На снимке звезда запечатлена в тренерском кресле в первом эфире.

В подписи к публикации процитировали пост Оли с ее страницы, котором она делилась радостью, что вошла в тренерский состав проекта. "Я давно мечтала быть в "Голосі країни", и, наконец, это произошло. Теперь это для меня большая ответственность: "Голос країни" – серьезный проект, в который нужно погружаться полностью", - отметила Полякова.

В комментариях к публикации началась бурная дискуссия, в которой украинцы выступили против Поляковой. "Не нравится она, сильно много понтов", "Слишком много везде Поляковой. Какое шоу не возьми, везде она", "Вместо того, чтобы взять Юлию Санину, они посадили в кресло Полякову", "Смотреть это шоу желания вообще нет. Полякова все портит. Просто бесит", "Жесть, шоу испорчено", "Полякова? Из-за нее это шоу не буду смотреть", "Вообще шоу смотреть не буду".

Напомним, Закулисье "Голосу країни": Полякова в корсете с глубоким вырезом блеснула безупречными формами.

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала, как обращаются с судьями "Голосу країни" вне камер: "Расчесывают, кормят борщом и...".

Также Politeka писала, что Полякова после первого эфира "Голосу країни" высказалась о своих впечатлениях: "Здесь нельзя просто…".